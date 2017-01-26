Более 400 домов Пензы остались без тепла из-за ЧП на ТЭЦ

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Пензе из-за последствий обрушения кровли на ТЭЦ-1, принадлежащий ПАО "Т Плюс". В городе этой ночью в двадцатиградусный мороз более 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах, остались без тепла, так как авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.

По данным компании "Т Плюс", ремонтные бригады в круглосуточном режиме устраняют последствия масштабной коммунального аварии и обещают вернуть тепло в замерзающие квартиры к 9:00 мск. Для тех, кто не в силах ждать до утра, организован мобильный пункт обогрева на базе местного санатория, где можно переночевать в тепле.

Также сейчас решается вопрос о том, будут ли открыты детсады и школы утром в пятницу, 27 января. По последним данным, температура в образовательных учреждениях, оставшихся без тепла, не превышает 15 градусов.

А был ли взрыв?

Первые сообщения о нештатной ситуации на Пензенской ТЭЦ-1 стали поступать в 13:15 мск. Информация была противоречивая. В частности, в УФСБ заявили, что на ТЭЦ обрушилась кровля из-за взрыва, который могли спровоцировать сварочные работы, проводившиеся в этом время на предприятии. Позже данную информацию опровергли в региональном центре стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Саранске, а затем и в головном офисе.

По информации компании, в четверг на Пензенской ТЭЦ-1 в турбинном отделении проводились работы по устранению дефектов на техническом оборудовании. В 13:05 мск при скачке давления часть оборудования выбросило на кровлю здания главного корпуса. В итоге обрушилась кровля площадью порядка 500 кв. метров.

В результате ЧП погиб рабочий, который проводил сварочные работы. По словам начальника регионального центра стратегических коммуникаций мордовского филиала ПАО "Т Плюс" Вадима Носова, обрушение кровли произошло, когда сварочные работы были завершены, а погибший мужчина прошел спецподготовку и вопросов к его компетенции со стороны компании не возникало. Родственники получат денежную компенсацию в размере годового дохода погибшего.

На данный момент разбор завалов на ТЭЦ завершен, в Пензу вылетело руководство "Т Плюс" для оценки ущерба и личного контроля за ходом ремонтно-востановительных работ. На месте происшествия продолжают работать следователи. По факту ЧП на ТЭЦ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть человека». Также свою проверку проводят прокуратура, ФСБ и Гострудинспекция.

Гидроудар по теплоснабжению Пензы

Сразу после ЧП в пресс-службе "Т Плюс" сообщили, что "на станции достаточно резервного оборудования для несения тепловой и электрической нагрузки, а отпуск теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками". В свою очередь, в Минэнерго РФ отметили, что авария на Пензенской ТЭЦ-1 "не несет последствий для потребителей".

Однако вскоре после ЧП стали поступать сообщения о массовых отключениях домов от тепла как в центре Пензы, так и в микрорайонах города. Выяснилось, что после аварии на ТЭЦ произошел гидроудар, который вызвал порывы на тепломагистралях диаметром 700 и 800 мм. По последним данным, в городе без тепла остаются жильцы 471 дома, а также более 30 соцобъектов - семь больниц, более 24 образовательных учреждений.

По словам Носова, делать прогнозов по восстановлению теплоснабжения никто не рискует, но все находятся в режиме "повышенной готовности" и в течение получаса докладывают об остановке. Очередное заседание оперативного штаба, который был организован для ликвидации последствий ЧП, запланировано на 00:00 мск.

Круглосуточную вахту специалисты несут и в образовательных учреждениях Пензы. Пока непонятно выйдут ли в пятницу 27 января дети на занятия. По словам начальника управления образования Пензы Юрия Голодяева, решение по каждой школе и детскому саду будет приниматься индивидуально.

На заседании оперативного штаба он отметил, что в детских садах чиновники попробуют организовать работу дежурных групп, чтобы в одном помещении хотя бы установить тепловые пушки, куда можно отправить детей. По занятиям в школе - там, где прогреют, все будет в рабочем порядке, там, где температура не позволит, - детей отправят домой.

По последним данным Минэнерго РФ, теплоснабжение в Пензе будет восстановлено не раньше 9:00 мск.

Нарекания к работе "Т Плюс"

По данным жителей Пензы, оборудование на ТЭЦ-1 было устаревшее, что и привело к ЧП с серьезными последствиями. Ранее глава Республики Коми Сергей Гапликов заявлял, что на объектах ПАО "Т Плюс" возросла аварийностью и отсутствует модернизация, что чуть не стало причиной срыва отопительного сезона в регионе.

Прокурорская проверка подтвердила, что бывшие власти Коми закрывали глаза на то, что энергетики ЗАО "КЭС" (правопреемником которого с середины 2015 года является ПАО "Т Плюс" - прим. ТАСС) не модернизировали свои объекты в Воркуте. В отношении бывших и нынешних руководителей энергохолдинга "Т Плюс" Михаила Слободина, Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера возбуждено уголовное дело по факту дачи более 800 млн рублей взяток бывшим руководителям Коми "за установление выгодных энерготарифов". Вайнзихер и Ольховик арестованы, Слободин объявлен в международный розыск и заочно арестован, дело расследует Следственный комитет России.

Что касается Пензенской ТЭЦ-1, то по данным "Т Плюс", до 26 января она являлась "одной из наиболее стабильно работающих в объединенной энергосистеме Поволжья". Насколько эта информация соответствует действительности сейчас выясняют правоохранительные органы региона.