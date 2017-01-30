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Борт МЧС России прибыл в Чили для оказания помощи в тушении пожаров

Происшествия
30 января, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ил-76 способен за один раз сбросить на очаги пожаров более 42 тонн воды, он является самым большим в мире противопожарным самолетом
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ил-76 прибыл в Чили для оказания помощи в тушении крупных очагов природных пожаров и защите населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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"В аэропорту Сантьяго приземлился противопожарный самолет Ил-76. Уже в ближайшее время он приступит к тушению пожаров в районах, где сложилась наиболее сложная обстановка", - сказал собеседник агентства.

Спецборт вылетел в Чили из Москвы 27 января. Он совершил трансконтинентальный перелет по маршруту Москва - Сантьяго, протяженность которого составила более 15 тыс. километров. В пути он сделал несколько промежуточных посадок.

В шести областях Чили объявлено чрезвычайное положение в связи с природными пожарами.

Ил-76 способен за один раз сбросить на очаги пожаров более 42 тонн воды, он является самым большим в мире противопожарным самолетом. "Экипаж подготовлен к работе в сложных условиях и имеет большой опыт тушения природных пожаров, неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории РФ и за рубежом", - отметили в МЧС.

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