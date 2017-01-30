Потерпевшие по делу генерала Сугробова отказались от исков на 218 млн рублей

СМИ: Трамп обязательно выведет США из Парижского соглашения по климатуМеждународная панорама 30 января, 20:05
"Анжи" прервал переговоры по аренде футболиста "Динамо" ДьяковаСпорт 30 января, 19:50
Telegraph: пользователи WhatsApp смогут исправлять и удалять отправленные сообщенияЭкономика и бизнес 30 января, 19:40
Вернблум заявил, что слишком стар для перехода в сильный зарубежный клубСпорт 30 января, 19:26
Юнкер: время для отмены санкций ЕС в отношении РФ еще не пришлоМеждународная панорама 30 января, 19:20
Главный тренер "Челси" Конте уважает решение Ивановича о возможной смене клубаСпорт 30 января, 19:05
Боксер Вашингтон станет соперником Уайлдера после положительной допинг-пробы ВавжикаСпорт 30 января, 19:02
Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера хоккейного клуба "Фрибург"Спорт 30 января, 19:00
Выступавший за "Газпром-Югру" Семенов вернулся в волейбольный клуб "Белогорье"Спорт 30 января, 18:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Потерпевшие по делу бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова отказались от гражданских исков на сумму 218 млн рублей.
"Ранее были заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых в общей сложности около 218 млн рублей, в данный момент потерпевшие от всех исков отказались", - сказал адвокат Эдуард Исецкий.
Также, по словам адвоката, Мосгорсудом был снят арест с имущества одного из фигурантов дела генерала Бориса Колесникова. "Одним из оснований для ареста имущества были заявленные гражданские иски. Впоследствии потерпевшие от своих исковых требований отказались, а гособвинение в ходе прений сторон просило снять арест с имущества обвиняемых, так как не установлено ни одного факта коррупционной составляющей в деле", - сказал он.
Исецкий отметил, что арест с имущества остальных фигурантов дела, в том числе Сугробова, не снят.