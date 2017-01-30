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Потерпевшие по делу генерала Сугробова отказались от исков на 218 млн рублей

Происшествия
30 января, 19:36 дата обновления: 30 января, 19:42 UTC+3
Мосгорсуд также снял арест с имущества одного из фигурантов дела генерала Бориса Колесникова, сообщил адвокат экс-начальника ГУЭБиПК МВД России Эдуард Исецкий
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Потерпевшие по делу бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова отказались от гражданских исков на сумму 218 млн рублей.

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"Ранее были заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых в общей сложности около 218 млн рублей, в данный момент потерпевшие от всех исков отказались", - сказал адвокат Эдуард Исецкий.

Также, по словам адвоката, Мосгорсудом был снят арест с имущества одного из фигурантов дела генерала Бориса Колесникова. "Одним из оснований для ареста имущества были заявленные гражданские иски. Впоследствии потерпевшие от своих исковых требований отказались, а гособвинение в ходе прений сторон просило снять арест с имущества обвиняемых, так как не установлено ни одного факта коррупционной составляющей в деле", - сказал он.

Исецкий отметил, что арест с имущества остальных фигурантов дела, в том числе Сугробова, не снят.

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