Потерпевшие по делу генерала Сугробова отказались от исков на 218 млн рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Потерпевшие по делу бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова отказались от гражданских исков на сумму 218 млн рублей.

"Ранее были заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых в общей сложности около 218 млн рублей, в данный момент потерпевшие от всех исков отказались", - сказал адвокат Эдуард Исецкий.

Также, по словам адвоката, Мосгорсудом был снят арест с имущества одного из фигурантов дела генерала Бориса Колесникова. "Одним из оснований для ареста имущества были заявленные гражданские иски. Впоследствии потерпевшие от своих исковых требований отказались, а гособвинение в ходе прений сторон просило снять арест с имущества обвиняемых, так как не установлено ни одного факта коррупционной составляющей в деле", - сказал он.

Исецкий отметил, что арест с имущества остальных фигурантов дела, в том числе Сугробова, не снят.