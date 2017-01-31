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Чайка считает доказательную базу в деле Улюкаева более чем убедительной

Происшествия
31 января, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
По словам генпрокурора, экс-министр экономического развития "перепутал государеву службу и свой карман"
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что в деле бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева достаточно доказательств для его привлечения к ответственности, и назвал дело "чистой уголовщиной".

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"Ответственно говорю: доказательная база более чем убедительна. Человек перепутал государеву службу и свой карман, - заявил в интервью ТАСС генпрокурор Юрий Чайка. - Как можно требовать дополнительную сумму за выполнение должностных обязанностей? Если не хватает зарплаты чиновника, иди в частный сектор, пробуй заработать в бизнесе!".

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года, следствие обвиняет его в получении $2 млн за положительную оценку покупки "Роснефтью" акций "Башнефти".

Следствие качественно поработало по делу об убийстве Немцова

Говоря о расследовании уголовного дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, генпрокурор отметил, что считает, что "следствие собрало достаточно улик и доказательств, сработало качественно". "В этой части у меня сомнений нет. И, что гораздо важнее, у гособвинителей - тоже", - сказал Чайка.

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На вопрос о том, не мелковата ли фигура водителя Руслана Мухудинова, которого считают организатором и заказчиком преступления, генпрокурор заметил: "Мы же не о пойманной рыбешке говорим, а о человеке". "Понимаете, в жизни все может быть. Это политики, журналисты, общественные деятели могут строить любые гипотезы, легко и вольно трактуя открытую информацию. А суд рассматривает конкретное уголовное дело по факту убийства Немцова", - сказал генпрокурор.

По его словам, если бы представителей прокуратуры что-то смутило в ходе процесса, он бы уже знал об этом. "Пока все идет своим чередом. Не будем торопиться с выводами", - добавил он.

"Я полностью доверяю подчиненным, - подчеркнул Чайка. - У нас работает сильная и профессиональная команда. Люди досконально знают дело, хорошо с ним справляются. У меня нет необходимости влезать в детали, перепроверять все подряд".

 

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Дело Алексея Улюкаева Коррупционные скандалы Расследование убийства Бориса Немцова
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