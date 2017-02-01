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После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Происшествия
1 февраля, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что виновником аварии мог стать водитель автомобиля Toyota, который выехал на встречную полосу
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Новой Москве, в котором погибли девять человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"По предварительным данным, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал, что виновником ДТП на Варшавском шоссе мог стать водитель автомобиля Toyota, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом УАЗ.

Среди погибших и пострадавших в крупном ДТП оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Лобовое столкновение Toyota с микроавтобусом УАЗ произошло на Варшавском шоссе при движении в сторону области возле деревни Коротыгино, после чего УАЗ загорелся.

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Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу

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