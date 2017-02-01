После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Новой Москве, в котором погибли девять человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщал, что виновником ДТП на Варшавском шоссе мог стать водитель автомобиля Toyota, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом УАЗ.
Среди погибших и пострадавших в крупном ДТП оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Лобовое столкновение Toyota с микроавтобусом УАЗ произошло на Варшавском шоссе при движении в сторону области возле деревни Коротыгино, после чего УАЗ загорелся.