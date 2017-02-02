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Источник: полиция Фиджи не планирует отправлять дело об убийстве россиян в архив

Происшествия
2 февраля, 6:00 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Представитель правоохранительных органов страны заявил о продлении сроков расследования убийства Юрия Шипулина и Наталии Герасимовой
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СИДНЕЙ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Полиция Фиджи не планирует отправлять дело об убийстве россиян Юрия Шипулина и его жены Наталии Герасимовой в архив. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил на условиях конфиденциальности представитель правоохранительных органов, комментируя заявление комиссара фиджийской полиции Ситивени Килихо о том, что данное расследование "зашло в тупик" и его теперь будет проводить специальная полицейская группа, занимающаяся анализом расследования резонансных преступлений, остающихся нераскрытыми.

"Недавно было принято решение продлить сроки расследования убийства россиян", - сообщил собеседник. Именно поэтому, по его словам, комиссар полиции вновь обратился к общественности с просьбой сообщать правоохранительным органам любую информацию, способную помочь следствию.

Пустая машина на удаленном пляже

Россияне пропали 16 июня прошлого года - в последний раз их видели в кафе неподалеку от курортного местечка Натадола-Бич (на западе крупнейшего фиджийского острова Вити-Леву).

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На следующий день местные жители обнаружили на одном из удаленных пляжей пустую автомашину российской пары с ключами в зажигании. В тот же день деловой партнер Шипулина и Герасимовой, уроженец Краснодарского края Андрей Лузаненко обратился в полицию, заявив, что россияне уехали два дня назад в неизвестном направлении и не возвращаются. После этого полиция вместе с моряками ВМС страны начала расследование дела об убийстве и поисковую операцию. В его ходе дайверы обнаружили в акватории Натадола-Бич несколько фрагментов останков двух человеческих тел - проведенный анализ их ДНК подтвердил, что это фрагменты тел Шипулина и Герасимовой.

Убийство было продумано

Собеседник ТАСС также уточнил, что преступник тщательно продумал свои действия. "Был проведен скрупулезный осмотр и анализ автомашины убитых - все их личные вещи оказались аккуратно сложенными в багажнике, а внутри салона все было затерто и зачищено так, что никаких следов и отпечатков пальцев, в том числе владельцев автомашины, не осталось", - пояснил он, уточнив, что убийство россиян - это "экстраординарный случай для местной полиции, поскольку в истории Фиджи такого рода преступлений (убийств с расчленением трупов) прежде никогда не совершалось".

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Шипулин и Герасимова приехали на Фиджи из Рязани шесть лет назад и вели свое фермерское хозяйство на западе острова Вити-Леву. Собеседник ТАСС опроверг утверждения ряда СМИ о том, что Шипулин был преуспевающим бизнесменом. "Неверно говорить о высокой рентабельности его фермы, о том, что она обеспечивала фруктами и овощами чуть ли не все близлежащие курорты, - пояснил он. - Шипулин выращивал в основном арбузы и огурцы и реально зарабатывал по 500-600 фиджийских долларов месяц ($250-300)".

По словам информированного источника, на банковский счет россиянина регулярно поступали финансовые переводы из России, однако в ходе расследования было установлено, что на личном счету самого Шипулина осталось около 30 фиджийских долларов (менее $15), а на счету его компании - чуть более 500 фиджийских долларов (около $250).

Недоказанность вины

"Представители фиджийских правоохранительных органов, с которыми я недавно встречался, сообщили, что расследование до сих пор не принесло никаких результатов, - рассказал ТАСС заведующий консульским отделом Посольства России в Австралии Эдуард Шакиров. - Они также проинформировали о том, что проходившему в качестве подозреваемого Андрею Лузаненко в конечном итоге никаких обвинений предъявлено не было в связи с недоказанностью вины. У Лузаненко закончился срок действия визы, и он покинул Фиджи. В случае необходимости следователи будут устанавливать с ним контакт через российское национальное бюро Интерпола".

Родственники могут забрать урны с прахом и личные вещи погибших

"По просьбе фиджийской стороны мы сообщили родственниками убитых, что они могут забрать урны с прахом и личные вещи погибших, в том числе принадлежавшие им транспортные средства, которые в настоящее время находятся на ответственном хранении у полиции, - рассказал Шакиров. - Фиджийцы готовы все это передать по первому требованию. В дальнейшем родственники вольны решать, либо они сами приедут, либо найдут законного представителя. Получатели имеют полное право распорядиться этим имуществом так, как сочтут нужным".

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Российский дипломат уточнил, что законным представителем (доверенным лицом) родственников погибших "может быть гражданин любой страны".

Шакиров также отметил, что "недвижимости у Шипулина на Фиджи как таковой не было". "Шипулин был совладельцем компании "Малина лимитед", - пояснил дипломат. - Поскольку иностранцы не имеют права приобретать землю на Фиджи, одним из совладельцев их фермы был фиджийский гражданин, который на этой же ферме и работал".

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