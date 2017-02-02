Источник: полиция Фиджи не планирует отправлять дело об убийстве россиян в архив

СИДНЕЙ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Полиция Фиджи не планирует отправлять дело об убийстве россиян Юрия Шипулина и его жены Наталии Герасимовой в архив. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил на условиях конфиденциальности представитель правоохранительных органов, комментируя заявление комиссара фиджийской полиции Ситивени Килихо о том, что данное расследование "зашло в тупик" и его теперь будет проводить специальная полицейская группа, занимающаяся анализом расследования резонансных преступлений, остающихся нераскрытыми.

"Недавно было принято решение продлить сроки расследования убийства россиян", - сообщил собеседник. Именно поэтому, по его словам, комиссар полиции вновь обратился к общественности с просьбой сообщать правоохранительным органам любую информацию, способную помочь следствию.

Пустая машина на удаленном пляже

Россияне пропали 16 июня прошлого года - в последний раз их видели в кафе неподалеку от курортного местечка Натадола-Бич (на западе крупнейшего фиджийского острова Вити-Леву).

На следующий день местные жители обнаружили на одном из удаленных пляжей пустую автомашину российской пары с ключами в зажигании. В тот же день деловой партнер Шипулина и Герасимовой, уроженец Краснодарского края Андрей Лузаненко обратился в полицию, заявив, что россияне уехали два дня назад в неизвестном направлении и не возвращаются. После этого полиция вместе с моряками ВМС страны начала расследование дела об убийстве и поисковую операцию. В его ходе дайверы обнаружили в акватории Натадола-Бич несколько фрагментов останков двух человеческих тел - проведенный анализ их ДНК подтвердил, что это фрагменты тел Шипулина и Герасимовой.

Убийство было продумано

Собеседник ТАСС также уточнил, что преступник тщательно продумал свои действия. "Был проведен скрупулезный осмотр и анализ автомашины убитых - все их личные вещи оказались аккуратно сложенными в багажнике, а внутри салона все было затерто и зачищено так, что никаких следов и отпечатков пальцев, в том числе владельцев автомашины, не осталось", - пояснил он, уточнив, что убийство россиян - это "экстраординарный случай для местной полиции, поскольку в истории Фиджи такого рода преступлений (убийств с расчленением трупов) прежде никогда не совершалось".

Шипулин и Герасимова приехали на Фиджи из Рязани шесть лет назад и вели свое фермерское хозяйство на западе острова Вити-Леву. Собеседник ТАСС опроверг утверждения ряда СМИ о том, что Шипулин был преуспевающим бизнесменом. "Неверно говорить о высокой рентабельности его фермы, о том, что она обеспечивала фруктами и овощами чуть ли не все близлежащие курорты, - пояснил он. - Шипулин выращивал в основном арбузы и огурцы и реально зарабатывал по 500-600 фиджийских долларов месяц ($250-300)".

По словам информированного источника, на банковский счет россиянина регулярно поступали финансовые переводы из России, однако в ходе расследования было установлено, что на личном счету самого Шипулина осталось около 30 фиджийских долларов (менее $15), а на счету его компании - чуть более 500 фиджийских долларов (около $250).

Недоказанность вины

"Представители фиджийских правоохранительных органов, с которыми я недавно встречался, сообщили, что расследование до сих пор не принесло никаких результатов, - рассказал ТАСС заведующий консульским отделом Посольства России в Австралии Эдуард Шакиров. - Они также проинформировали о том, что проходившему в качестве подозреваемого Андрею Лузаненко в конечном итоге никаких обвинений предъявлено не было в связи с недоказанностью вины. У Лузаненко закончился срок действия визы, и он покинул Фиджи. В случае необходимости следователи будут устанавливать с ним контакт через российское национальное бюро Интерпола".

Родственники могут забрать урны с прахом и личные вещи погибших

"По просьбе фиджийской стороны мы сообщили родственниками убитых, что они могут забрать урны с прахом и личные вещи погибших, в том числе принадлежавшие им транспортные средства, которые в настоящее время находятся на ответственном хранении у полиции, - рассказал Шакиров. - Фиджийцы готовы все это передать по первому требованию. В дальнейшем родственники вольны решать, либо они сами приедут, либо найдут законного представителя. Получатели имеют полное право распорядиться этим имуществом так, как сочтут нужным".

Российский дипломат уточнил, что законным представителем (доверенным лицом) родственников погибших "может быть гражданин любой страны".

Шакиров также отметил, что "недвижимости у Шипулина на Фиджи как таковой не было". "Шипулин был совладельцем компании "Малина лимитед", - пояснил дипломат. - Поскольку иностранцы не имеют права приобретать землю на Фиджи, одним из совладельцев их фермы был фиджийский гражданин, который на этой же ферме и работал".