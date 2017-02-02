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В Пензе ликвидированы последствия аварии на теплотрассе

Происшествия
2 февраля, 8:27 UTC+3 ПЕНЗА 2, февраля. /ТАСС
В ремонтных работах были задействованы четыре аварийных бригады
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© Наталья Наземнова/ТАСС

ПЕНЗА, 2 февраля. /ТАСС/. Последствия аварии на теплотрассе в Пензе ликвидированы, сообщил корреспонденту ТАСС замглавы администрации города Юрий Ильин.

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"Все последствия аварии на магистральной теплотрассе ТЭЦ-1 ликвидированы к четырем утра, и в 04:30 началось заполнение системы для подачи теплоносителя потребителям города. В первую очередь подключаем те участки, где находятся социальные объекты - детсады и школы", - сказал Ильин.

Он уточнил, что в ремонтных работах были задействованы четыре аварийных бригады компании "Т Плюс", 30 сотрудников городских управляющих компаний дежурили на городских магистралях, чтобы не допустить протечек и промерзания системы. Сейчас начат пуск тепла потребителям, коммунальные службы следят за ситуацией.

Первого февраля замглавы администрации Пензы Юрий Ильин сообщил ТАСС, что после новой коммунальной аварии на теплосетях "Т Плюс" без тепла остались 206 многоквартирных домов, четыре школы, восемь детсадов и две больницы. Труба диаметром 800 мм лопнула на территории ТЭЦ-1. Компания "Т Плюс" тогда сообщила, что подача тепла будет возобновлена до 17:00 2 февраля.

Еще одна крупная коммунальная авария произошла в Пензе ранее, 26 января. В результате аварии на ТЭЦ-1 и прорывов на теплотрассах без тепла в 20-градусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. В связи с повреждением распределительных тепловых сетей в период с 27 по 30 января проводились работы по замене труб системы отопления, совместными усилиями в кратчайшие сроки произведена замена 2100 м труб диаметром 80 мм и замена 400 м труб диаметром 25 мм.

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