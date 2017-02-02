Брошенное в Приморье судно Yeruslan начало тонуть

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Специалисты МЧС и службы капитана морского порта Владивостока в четверг осмотрели покинутое и горевшее в минувший вторник судно Yeruslan в Амурском заливе и установили факт его подтопления. Об этом сообщил ТАСС источник в портовых службах.

"Утром в четверг при осмотре судна специалистами МЧС и службы капитана морского порта Владивосток был установлен факт подтопления судна Yeruslan, о чем оповещены все заинтересованные структуры и ведомства", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее капитан порта в рамках своих полномочий также предпринял оперативные меры по оповещению всех заинтересованных структур для принятия действий по тушению возникшего пожара.

Проверка фактов хищений и пожара

В Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщили, что транспортная полиция начала проверку по фактам хищений и возгорания на судне.

"Мы проводим проверку по заявлениям граждан о хищениях имущества с судна, а также по факту пожара. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства и причастные, по ее итогам будет принято процессуальное решение, в том числе о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, мы устанавливаем владельца и его местонахождение", - сказал собеседник.

Пожар на судне

Ранее ТАСС сообщал, что судно загорелось во вторник. Оно находится в Амурском заливе в 8-10 км от Владивостока. Разведка показала, что возгорание произошло на верхней и автомобильной палубах в кормовой части судна. В среду стало известно, что пожар на Yeruslan потух.

Судно Yeruslan было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки - Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется. Судно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал своему экипажу более $200 тыс., по ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело. Само судно находится на рейде в Амурском заливе уже два года, до недавнего времени его охраняли несколько человек. Несколько дней назад местные журналисты, которые поднялись на судно, убедились, что экипаж его покинул, они также рассказали, что помещения судна разграблены. К нему можно свободно подойти по льду или подъехать на автомобиле, на льду вокруг судна разбросан мусор.