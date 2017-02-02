Самолет МЧС России отстоял от пожаров самый древний город Чили

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ил-76 отстоял от пожаров в Чили два населенных пункта, один из которых считается самым старым городом страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В течение суток летчики МЧС совершили четыре вылета на тушение пожаров, сбросив на горящие леса 168 тонн воды. Тем самым они предотвратили распространение огня в сторону населенного пункта Навидад и населенного пункта Консепсьон", - сказал собеседник агентства.

Консепсьон - один из самых старых городов Чили, основанный в 1550 году. В нем проживают более 230 тыс. человек. Город является университетским центром Чили, в нем сосредоточено наибольшее количество университетов.

"Работа Ил-76 МЧС по тушению пожаров осуществляется в четкой координации и взаимодействии с наземными службами, задействованными в тушении пожаров. За счет этого достигается высокая эффективность применения пожарной авиации", - рассказали в МЧС.

Самолет Ил-76, сбрасывающий за один раз на очаги пожаров 42 тонны воды, привлекается к борьбе с огненной стихией в самых сложных районах.

Ил-76 прибыл на помощь Чили по запросу чилийской стороны, так как в стране складывается очень сложная ситуация с природными пожарами. В семи областях (Кокимбо, Вальпараисо, Метрополитана, ОХиггинс, Мауле, Биобио и Араукания) объявлено чрезвычайное положение. По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям МВД Чили, в результате пожаров огнем уничтожен населенный пункт Санта-Ольга коммуны Конститусьон, более шести тысяч человек эвакуированы.