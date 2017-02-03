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Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании

Происшествия
3 февраля, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Как отмечает представитель министерства, обвинение стало следствием конфликта, который произошел между пациенткой и врачом
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Зиедулло Носиров

Зиедулло Носиров

© facebook.com/ziedullo.nosirov

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Врач-анестезиолог больницы подмосковного Подольска не совершал насилия над пациенткой в реанимационном отделении. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства здравоохранения Московской области.

"Пациентка написала заявление, в котором отказалась от показаний против нашего врача. В личной беседе и под запись она призналась, что никакого насилия со стороны медика не было. Между ними произошел конфликт, следствием которого и явилось обвинение в изнасиловании", - отметил представитель министерства.

"Сейчас министерство разбирает этот конфликт. К разбору также подключились следственные органы, которые теперь должны разобраться с уже совершенными процессуальными действиями", - добавил он.

Ранее 43-летняя пациентка сообщила следственным органам, что в ночь на 5 января врач анестезиолог-реаниматолог подольской городской больницы № 2, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", и он был арестован.

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