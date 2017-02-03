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СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед

Происшествия
3 февраля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
При предварительном осмотре, следов насильственной смерти не обнаружено
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Наталья Меламед

Наталья Меламед

© facebook.com/natalia.melamed

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следствие подтвердило, что в красногорском лесу обнаружена погибшей 23-летняя москвичка Наталья Меламед, поиски которой велись последнюю неделю.

"В настоящее время она опознана. Это действительно Наталья Меламед. Это подтверждает и найденный при ней паспорт", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"При предварительном осмотре, следов насильственной смерти не обнаружено. Для установления причин смерти будет проведена судмедэкспертиза", - добавила она.

Между тем, по данным источника агентства, эксперты склоняются к тому, что, "скорее всего, девушка замерзла". "Она была найдена в позе эмбриона, что характерно для тех, кто замерзает", - сообщил источник.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что обнаружили в подмосковном лесопарке тело москвички, разыскиваемой с конца января. "Сегодня около 14:00 мск в ходе поисковых мероприятий, которые проводили военнослужащие Росгвардии в красногорском лесопарке, обнаружено тело погибшей девушки, разыскиваемой с конца января 2017 года", - сказал собеседник агентства.

Вечером 24 января 23-летняя Наталья Меламед ушла из дома и не вернулась. В правоохранительные органы с заявлением обратился отец девушки. По данным следователей, незадолго до исчезновения девушка могла находиться на территории красногорского лесопарка. По факту безвестного исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В поисках девушки участвовали более 700 человек, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры.

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