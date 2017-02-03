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Суд отказался арестовать сотрудника ЧОП, по вине которого от укусов собак погибла женщина

Происшествия
3 февраля, 17:51 дата обновления: 3 февраля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Суд не нашел оснований для ареста обвиняемого
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказался арестовать сотрудника частного охранного предприятия Александра Самарцева, по вине которого от укусов собак погибла женщина на территории, прилегающей к зданию Министерства спорта РФ в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Самарцева отказано", - сказала пресс-секретарь. Она также добавила, что обвиняемый работает охранником в ООО ЧОП "Альфа-Набат", он полностью признает вину в инкриминируемом преступлении.

Как ранее сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, 2 февраля на улице Казакова на территории, прилегающей к Минспорта, было обнаружено тело пожилой женщины 1937 года рождения со множественными рваными ранами, характерными при нападении собак.

По словам Ивановой, установлено, что сотрудники охранной организации использовали четырех собак для охраны территории. Представитель СК пояснила, что сотрудник ЧОП, не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

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