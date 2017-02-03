Суд отказался арестовать сотрудника ЧОП, по вине которого от укусов собак погибла женщина

Павлюченко продлит контракт с "Уралом", если будет чувствовать себя на 100% здоровымСпорт 3 февраля, 18:04
Саранск приобрел 50 новых автобусов в рамках подготовки к ЧМ-2018Спорт 3 февраля, 18:02
Представитель Миранчука опроверг информацию о возможном переходе футболиста в "Спартак"Спорт 3 февраля, 17:56
В Белгороде начался прием детей на бесплатное обучение в технопарке "Кванториум"Общество 3 февраля, 17:52
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи МеламедПроисшествия 3 февраля, 17:48
Минпромторг не согласен с оценкой Лукашенко потерь $15 млрд от членства в ЕврАзЭСЭкономика и бизнес 3 февраля, 17:33
Эксперты объясняют разногласия при передаче культурных объектов РПЦ несовершенством законаОбщество 3 февраля, 17:28
"Урал" продлил контракт с футболистом Романом ЕмельяновымСпорт 3 февраля, 17:25
Вводится новый порядок пребывания россиян в погранзоне с БелоруссиейПолитика 3 февраля, 17:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказался арестовать сотрудника частного охранного предприятия Александра Самарцева, по вине которого от укусов собак погибла женщина на территории, прилегающей к зданию Министерства спорта РФ в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Самарцева отказано", - сказала пресс-секретарь. Она также добавила, что обвиняемый работает охранником в ООО ЧОП "Альфа-Набат", он полностью признает вину в инкриминируемом преступлении.
Как ранее сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, 2 февраля на улице Казакова на территории, прилегающей к Минспорта, было обнаружено тело пожилой женщины 1937 года рождения со множественными рваными ранами, характерными при нападении собак.
По словам Ивановой, установлено, что сотрудники охранной организации использовали четырех собак для охраны территории. Представитель СК пояснила, что сотрудник ЧОП, не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.