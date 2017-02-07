Причиной пожара на юге Москвы могло стать короткое замыкание

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Причиной пожара в многоэтажном здании в столичном районе Зябликово, при котором погиб спасатель Петр Станкевич и житель дома, могла стать неисправность в электропроводке и короткое замыкание. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"По предварительным данным, причиной возгорания в одной из квартир дома на Шипиловской улице стало короткое замыкание. Не исключено, что пожар произошел от перегрева неисправной электропроводки и воспламенения изоляции проводов при использовании электрического обогревателя", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по факту пожара следственными органами начата проверка, для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Пожар в многоэтажном жилом доме на Шипиловской улице произошел накануне рано утром. В результате от огня выгорели несколько квартир, погиб житель дома и двое пострадали. Спасатели и пожарные вынесли и вывели из горящих квартир и задымленных помещений нескольких человек, из них двух детей.

Спасая жизни людей погиб сотрудник аварийно-спасательного отряда Петр Станкевич, который в результате выброса пламени получил ожоги и тепловой удар.

Станкевич более 10 лет работал спасателем, за время службы был награжден медалью "За отличие в ликвидации последствий ЧС". У него остались жена и две малолетних дочери. В настоящее время решается вопрос о награждении героя и оказании помощи его семье.