Оппозиционного активиста Гальперина отпустили после допроса

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МОСКВА, 7 февраля./ТАСС/. Оппозиционного активиста Марка Гальперина отпустили после допроса у следователя ФСБ. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ксения Костромина.
"Марка допросили в качестве свидетеля, взяли подписку о неразглашении данного допроса и отпустили", - сказала Костромина.
Ранее один из организаторов "Русского марша" Денис Романов сообщил ТАСС, что Гальперин задержан вместе с блогером Ольгой Сапроновой в рамках расследования уголовного дела о призывах к экстремистской деятельности.
"Поводом для дела стало интервью Гальперина с блогером Сапроновой, у которой, как и у Гальперина, сегодня прошел обыск", - рассказал Романов.
Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикета". Согласно данным правоохранительных органов, с 6 августа 2014 года по 15 января 2015 года он неоднократно участвовал в несанкционированных акциях на Манежной площади и более двух раз в течение 180 дней привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение организации либо проведения митингов").