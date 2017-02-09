СК проводит проверку по факту захвата пиратами граждан РФ и Украины в Нигерии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит доследственную проверку по факту захвата пиратами граждан России и Украины на территории Нигерии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Согласно предварительным данным, пираты захватили семерых российских моряков и одного гражданина Украины в результате разбойного нападения на грузовое судно BBC Caribbean у берегов Нигерии", - сообщили в СК.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства инцидента и примут обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ранее посольство России в Нигерии сообщило, что в территориальных водах Нигерии пираты напали на судно BBC Caribbean, с борта были похищены семь граждан РФ и один гражданин Украины. Посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных моряков из России и их скорейшем освобождении.

Как сообщало издание Maritime Herald , нападение произошло в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер.