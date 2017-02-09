Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проводит проверку по факту захвата пиратами граждан РФ и Украины в Нигерии

Происшествия
9 февраля, 11:44 UTC+3
По предварительным данным, пираты при нападении на грузовое судно BBC Caribbean захватили семерых российских моряков и одного гражданина Украины
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит доследственную проверку по факту захвата пиратами граждан России и Украины на территории Нигерии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Согласно предварительным данным, пираты захватили семерых российских моряков и одного гражданина Украины в результате разбойного нападения на грузовое судно BBC Caribbean у берегов Нигерии", - сообщили в СК.

Смотрите также

Случаи захвата российских моряков в заложники с 2012 года. Досье

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства инцидента и примут обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ранее посольство России в Нигерии сообщило, что в территориальных водах Нигерии пираты напали на судно BBC Caribbean, с борта были похищены семь граждан РФ и один гражданин Украины. Посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных моряков из России и их скорейшем освобождении.

Как сообщало издание Maritime Herald, нападение произошло в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина Нигерия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
6
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
7
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
Темы дня
Реклама