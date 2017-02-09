СК проводит проверку по факту захвата пиратами граждан РФ и Украины в Нигерии

Украинец Зозуля запросил у ФИФА разрешение на переход в третий клуб за сезонСпорт 9 февраля, 12:09
Пожар на химическом заводе в Испании не могут потушить уже суткиПроисшествия 9 февраля, 12:04
Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФАСпорт 9 февраля, 12:04
Бессонов: Чанов был душой киевского "Динамо" и любимцем болельщиковСпорт 9 февраля, 12:03
Источник: потерпевший по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" является непубличным лицомПроисшествия 9 февраля, 12:01
Милла Йовович в "Обители зла" и оттенки серого: что смотреть в кино на выходныхКультура 9 февраля, 12:00
Погрузка на ПривЖД в январе 2017 года увеличилась на 13,2%Транспорт 9 февраля, 11:49
СК проводит проверку по факту захвата пиратами граждан РФ и Украины в НигерииПроисшествия 9 февраля, 11:44
Награждение победителей всероссийского конкурса "Область добра" состоится 17 февраляНовости партнеров 9 февраля, 11:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит доследственную проверку по факту захвата пиратами граждан России и Украины на территории Нигерии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Согласно предварительным данным, пираты захватили семерых российских моряков и одного гражданина Украины в результате разбойного нападения на грузовое судно BBC Caribbean у берегов Нигерии", - сообщили в СК.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства инцидента и примут обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ранее посольство России в Нигерии сообщило, что в территориальных водах Нигерии пираты напали на судно BBC Caribbean, с борта были похищены семь граждан РФ и один гражданин Украины. Посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных моряков из России и их скорейшем освобождении.