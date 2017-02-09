На Урале возбуждено дело по факту избиения оппонента барда Новикова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Управление МВД по Екатеринбургу возбудило уголовное дело о побоях по факту нападения на Урале на правозащитника Дмитрия Рожина. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Ранее местные СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту.

"По факту нападения на гражданина (Рожина), о котором идет речь, сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП № 13 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 116 УК "Побои". В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников", - сказал Горелых.

По предварительным данным, вечером 8 февраля в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение от Рожина, который сообщил, что около паркинга в переулке Гончарный в Екатеринбурге его избили двое неизвестных. "Сыщики изъяли ряд вещдоков и опросили пострадавшего. С его слов, он подъехал на автомобиле Nissan к паркингу. На выходе из него заметил двух мужчин, которые под предлогом (попросить) закурить избили его и скрылись", - сказал собеседник агентства.

Горелых добавил, что сейчас сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, анализируют поступившее видео, отрабатывают различные версии произошедшего.

Ранее у Рожина, представляющего интересы пайщиков "Бухты-Квинс", возник конфликт с бардом Новиковым, обвиняемым в хищении денег пайщиков. На пресс-конференции 31 января Новиков оскорбил Рожина, а также назвал его "сомнительным правозащитником". Как сообщали местные СМИ, правозащитник написал заявление на Новикова в органы внутренних дел с просьбой возбудить в его отношении уголовное дело о клевете.

Дело барда

В декабре прошлого года Александру Новикову было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.

29 декабря 2016 года Свердловский областной суд принял решение отпустить Новикова, которого 23 декабря поместили под домашний арест по делу о мошенничестве. Музыканта изначально обязали являться на допросы и следственные действия. 9 января барду была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 25 января арестовал земельный участок площадью 40 946 тыс. кв. метров, принадлежащий Новикову. Новиков сообщил, что обжалует решение суда Екатеринбурга об аресте принадлежащего ему в городе земельного участка.