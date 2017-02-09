Источник: арест хакеров группы "Шалтай-Болтай" не связан со взломом почты чиновников РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Арест лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева и его соучастников не связан со взломом почтовых ящиков чиновников правительства РФ. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Эпизод, вменяемый фигурантам дела, относится к периоду с января по май 2016 года и не связан со взломом почтовых ящиков российских чиновников", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что на данный момент в деле по заявлению одного потерпевшего, не являющегося публичным лицом, установлен лишь один эпизод - факт взлома его электронной почты.

В четверг стало известно, что участники группировки Владимир Аникеев и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину.

В то же время Мосгорсуд признал законным продление срока ареста еще одному фигуранту дела Александру Филинову. По его словам, все показания на других соучастников дал предполагаемый лидер хакерской группы Аникеев.

Срок следствия по делу участников "Шалтая-Болтая" был продлен до 7 апреля. Лефортовский суд Москвы в ноябре санкционировал арест Аникеева и его двух возможных сообщников Филинова и Теплякова. Они содержатся в СИЗО "Лефортово", в настоящее время срок ареста фигурантов продлен до 8 марта.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене.

Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов и адвокат Аникеева Руслан Коблев опровергли данную информацию, заявив, что хакеры не связаны с расследованием в отношении сотрудников ФСБ.