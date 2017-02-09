Источник: потерпевший по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" является непубличным лицом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следствие вменяет один эпизод взлома электронной почты хакерской группировке "Шалтай-Болтай", а потерпевший не является публичным лицом. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"На данный момент по заявлению одного потерпевшего установлен один эпизод - это факт взлома его электронной почты", - сказал собеседник агентства, уточнив, что потерпевший не является публичным лицом.

Ранее в четверг стало известно, что участники группировки Владимир Аникеев и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину.

В то же время Мосгорсуд признал законным продление срока ареста еще одному фигуранту дела Александру Филинову. По его словам, все показания на других соучастников дал предполагаемый лидер хакерской группы Аникеев.

Срок следствия по делу участников "Шалтая-Болтая" был продлен до 7 апреля.

Лефортовский суд Москвы в ноябре санкционировал арест Аникеева и его двух возможных сообщников Филинова и Теплякова. Они содержатся в СИЗО "Лефортово", в настоящее время срок ареста фигурантов продлен до 8 марта.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене.

Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов и адвокат Аникеева Руслан Коблев опровергли данную информацию, заявив, что хакеры не связаны с расследованием в отношении сотрудников ФСБ.