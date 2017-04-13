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Среди нейтрализованных в Дагестане бандитов оказался главарь банды

Происшествия
13 апреля, 7:49 UTC+3
По предварительным данным, нейтрализованный боевик - это Ильяс Халилов, на счету которого многочисленные преступления террористической направленности, сообщили в НАК
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© Национальный антитеррористический комитет

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Главарь банды, на счету которого убийство мирных жителей, опознан среди бандитов, нейтрализованных в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

"Среди бандитов, нейтрализованных вчера на федеральной автомобильной трассе недалеко от населенного пункта Тюбе в Кумторкалинском районе Дагестана, предварительно опознан главарь банды Ильяс Халилов", - подчеркнули в НАК.

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На его счету многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства двух жителей села Талги, покушение на сотрудников правоохранительных органов в селении Карамахи, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей для финансирования террористической деятельности. 

В НАК сообщили, что в настоящее время осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, устанавливается причастность нейтрализованных бандитов к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что 11 апреля в 21:25 мск в Кумторкалинском районе Дагестана на федеральной автомобильной трассе недалеко от населенного пункта Тюбе сотрудники спецподразделений ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль Chevrolet". Однако находившиеся в машине открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые с жизнью.

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