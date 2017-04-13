Следствие ищет главу ТК "Регион 12" по делу о получении взятки Маркеловым

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следствие разыскивает главу телеканала "Регион 12" Наталию Кожанову, предполагаемую соучастницу дела о получении взятки экс-главой Марий Эл Леонидом Маркеловым. Об этом ТАСС сообщил адвокат другого фигуранта дела Игорь Трунов.

"В настоящее время Кожанову ищут, но пока найти ее не удалось", - сказал он, отметив, что сотрудники правоохранительных органов пытаются в Йошкар-Оле установить местонахождение Кожановой через сотрудников телеканала.

Таким образом в настоящее время по делу задержан только предполагаемый взяткополучатель Маркелов, который категорически не признает своей вины. Также не признает претензий правоохранителей и предполагаемый взяткодатель - учредитель фабрики ОАО "Акашевская" Николай Криваш, который в настоящее время находится на лечении за границей.

Как ожидается, Маркелов будет ночью доставлен в Москву, а в пятницу, 14 апреля следователь намерен выйти в Басманный суд с ходатайством об избрании в отношении меры пресечения.

Уголовное дело в отношении Маркелова, Криваша и Кожановой возбуждено по трем статьям УК РФ: ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

По данным СК, Маркелов в должности главы республики "получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса".