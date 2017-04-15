МВД возбудило уголовное дело в связи с ДТП в Ленобласти

Вице-президент "Динамо": арбитрам КХЛ не хватает профессионализмаСпорт 15 апреля, 13:13
Британское антидопинговое агентство будет проверять на допинг команды РФПЛСпорт 15 апреля, 13:08
Терещенко: хоккеисты московского "Динамо" разочарованы сезоном-2016/17Спорт 15 апреля, 12:53
Менеджер: организаторы этапов "Бриллиантовой лиги" не отказывались от участия СидоровойСпорт 15 апреля, 12:49
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном парадеМеждународная панорама 15 апреля, 12:38
Гендиректор: ХК "Динамо" будет усиливаться за счет своих воспитанниковСпорт 15 апреля, 12:35
Победа в Кубке Гагарина является задачей для московского "Динамо" в сезоне-2017/18Спорт 15 апреля, 12:22
Третьяк: "Металлург" в плане тактики верно действовал против СКА в гостяхСпорт 15 апреля, 12:21
РФПЛ уверена в обеспечении необходимого уровня безопасности на матче "Спартак" - "Зенит"Спорт 15 апреля, 12:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Тосненском районе Ленинградской области, которое произошло накануне утром. Об этом сообщил в субботу сайт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, в ДТП пострадали 18 человек. Ранее власти региона сообщали о 19 пострадавших, в субботу источник сообщил, что один из них скончался.
"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению на сайте ГУ МВД, водитель Ford, в котором находились сотрудники строительной организации, "в условиях гололеда не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ.