МВД возбудило уголовное дело в связи с ДТП в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Тосненском районе Ленинградской области, которое произошло накануне утром. Об этом сообщил в субботу сайт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, в ДТП пострадали 18 человек. Ранее власти региона сообщали о 19 пострадавших, в субботу источник сообщил, что один из них скончался.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению на сайте ГУ МВД, водитель Ford, в котором находились сотрудники строительной организации, "в условиях гололеда не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ.