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СМИ: подозреваемый в организации теракта в Питере в этом году приезжал в Киргизию

Происшествия
18 апреля, 17:26 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 18, апреля. /ТАСС
Родственники подозреваемого также утверждают, что Аброр Азимов никогда не отличался особой религиозностью
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БИШКЕК, 18 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга Аброр Азимов регулярно приезжал в Киргизию. Об этом киргизскому информационному агентству 24.kg сообщили его родственники, которые проживают в областном центре республики - городе Джалал-Абад.

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По их словам, Азимов уехал в Россию вместе с отцом в 2008 году, а гражданство поменял на российское в 2013-м. "В начале нынешнего года он приезжал в Киргизстан", - утверждают родственники. По их данным, отец Азимова является гражданином России, а мать имеет киргизское гражданство. При этом родственники предполагаемого организатора теракта уверяют, что Азимов никогда не отличался особой религиозностью и, находясь в Киргизии, посещал мечеть только во время пятничного намаза (богослужения).

Днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге произошел взрыв. В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве признаны 102 человека. СК РФ назвал имя устроившего взрыв мужчины: им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

6 апреля СК РФ сообщил о задержании в связи с терактом восьмерых подозреваемых по уголовному делу - Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. На следующий день они были арестованы. 17 апреля в Подмосковье был задержан девятый фигурант уголовного дела о теракте в петербургском метро - Аброр Азимов. По данным ФСБ, он "осуществил подготовку террориста-смертника А.Джалилова".

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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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