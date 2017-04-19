Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Последнюю проверку затонувший в Черном море сухогруз проходил в ноябре 2016 года

Происшествия
19 апреля, 18:33 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 19, апреля. /ТАСС
Судну было выставлено шесть замечаний, одно из которых касалось проблем со спасательными шлюпками, сообщили в пресс-службе Российского профессионального союза моряков
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Проверка технического состояния затонувшего в среду в Черном море сухогруза "Герои Арсенала" проводилась осенью 2016 года. По ее результатам судно получило шесть замечаний, в том числе из-за спасательных шлюпок, сообщила пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

"Последнюю инспекцию государственного портового контроля теплоход "Герои Арсенала" проходил в ноябре 2016 года в порту Темрюк. Тогда судну было выставлено шесть замечаний, одно из них касалось проблем со спасательными шлюпками, однако сухогруз не задержали, он спокойно продолжил рейс", - отмечается в сообщении организации.

Смотрите также
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина напомнила, что потерпевший крушение сухогруз 1980 года, владело им Украинское речное пароходство. Позднее предприятие преобразовалось в "УкрРечФлот", теплоход стал ходить под украинским флагом. А в 2013 году его приобрела турецкая компания.

"Многие турецкие судовладельцы скупают наши старые теплоходы. Что касается оператора судна - Gunes Denizcilik Nakliyat, то у них сейчас пять судов, большинство из которых старше 30 лет", - отметила Ананьина.

По данным Азово-Донской территориальной организации РПСМ, у экипажа сухогруза "Герои Арсенала" не был оформлен коллективный договор.

Крушение сухогруза

Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел в среду крушение в акватории Черного моря, сигнал о ЧП от капитана сухогруза поступил около 04:00 мск. На данный момент спасен один человек, найдены тела трех членов экипажа.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение сухогруза в Черном море
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
У сына обвиняемого во взятке генерала ФСО Лопырева арестованы 63 млн руб., €1 млн
3
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
4
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
5
Медведев отказался комментировать лживые обвинения "политических проходимцев"
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
Темы дня
Загрузка...
Реклама