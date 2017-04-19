Последнюю проверку затонувший в Черном море сухогруз проходил в ноябре 2016 года

КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Проверка технического состояния затонувшего в среду в Черном море сухогруза "Герои Арсенала" проводилась осенью 2016 года. По ее результатам судно получило шесть замечаний, в том числе из-за спасательных шлюпок, сообщила пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

"Последнюю инспекцию государственного портового контроля теплоход "Герои Арсенала" проходил в ноябре 2016 года в порту Темрюк. Тогда судну было выставлено шесть замечаний, одно из них касалось проблем со спасательными шлюпками, однако сухогруз не задержали, он спокойно продолжил рейс", - отмечается в сообщении организации.

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина напомнила, что потерпевший крушение сухогруз 1980 года, владело им Украинское речное пароходство. Позднее предприятие преобразовалось в "УкрРечФлот", теплоход стал ходить под украинским флагом. А в 2013 году его приобрела турецкая компания.

"Многие турецкие судовладельцы скупают наши старые теплоходы. Что касается оператора судна - Gunes Denizcilik Nakliyat, то у них сейчас пять судов, большинство из которых старше 30 лет", - отметила Ананьина.

По данным Азово-Донской территориальной организации РПСМ, у экипажа сухогруза "Герои Арсенала" не был оформлен коллективный договор.

Крушение сухогруза

Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел в среду крушение в акватории Черного моря, сигнал о ЧП от капитана сухогруза поступил около 04:00 мск. На данный момент спасен один человек, найдены тела трех членов экипажа.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".