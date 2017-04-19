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Экипаж затонувшего в Черном море сухогруза был застрахован

Происшествия
19 апреля, 16:08 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, апреля. /ТАСС
Компания Gunes Shipping, которая является оператором судна, окажет материальную помощь родственникам членов экипажа, сообщил представитель турецкой компании
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Экипаж сухогруза "Герои Арсенала", который в среду потерпел крушение в Керченском проливе, был застрахован. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил по телефону представитель турецкой компании Gunes Shipping, которая является оператором затонувшего судна.

"Сухогруз шел под панамским флагом, у всех членов экипажа была страховка. Сейчас уточняется сумма страховых выплат, наша компания также окажет материальную помощь родственникам членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

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Он не подтвердил информацию других турецких операторов о том, что сухогруз до сих пор находится в украинском регистре. "Герои Арсенала" был одобрен российским регистром, серьезных нареканий к металлу судна не было", - сказал представитель турецкой компании.

По данным Gunes Shipping, на сухогрузе находилось восемь граждан Украины, один из которых был командиром судна (ранее сообщалось, что на судне было девять украинцев), один гражданин Грузии и два жителя России - уроженцы Новороссийска и Нижнего Новгорода. "К месту крушения выехал представитель компании для уточнения подробностей. О судьбе груза нам пока ничего неизвестно, главное - спасение жизни людей", - добавил собеседник агентства.

Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана сухогруза поступил около 04:00 мск. На данный момент спасен один человек, найдены тела двух членов экипажа, судьба остальных пока не известна.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта" УК РФ.

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