На месте крушения сухогруза в Черном море завершена активная фаза поисков

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КРАСНОДАР, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Спасатели завершили активную фазу поиска в районе крушения сухогруза Герои Арсенала" в Керченском приливе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.
"Активная фаза морского поиска прекращена в 17:30 мск 20 апреля. Поиск (завтра) продолжится проходящими судами. Также оперативными группами будет осуществляться береговой мониторинг", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ходе поисково-спасательных работ был обнаружен один пустой спасательный круг. "С начала спасательной операции обследовано 350 морских миль водной поверхности", - уточнил собеседник.
Стоящий на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти одного моториста, трое погибли, судьба восьми человек остается неизвестной.