По делу об убийстве российского военного в Армении назначены экспертизы

ЕРЕВАН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Правоохранительные органы Армении назначили экспертизы по делу об убийстве военнослужащего российской военной базы в республике Дмитрия Ялпаева, которое было совершено в городе Гюмри. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Армении Сона Трузян.

"Правоохранители продолжают активные следственные действия по уголовному делу об убийстве российского военнослужащего", - сказала ТАСС советник председателя СК Сона Трузян. Сформированная оперативно-следственная группа, по-прежнему, находится в Гюмри. "Допрошены свидетели, которые были очевидцами происшествия", - указала она.

По ее словам, назначены "судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно-криминалистическая экпертизы". "Сегодня вечером, по завершении судмедэкспертизы, специалисты точно скажут, что явилось причиной смерти военнослужащего", - добавила Трузян.

"Поддерживается активное взаимодействие с российской стороной", - подчеркнула представитель СК.

Убийство военнослужащего

По данным СК Армении, 22 апреля поступило сообщение о том, что у одного из магазинов в городе Гюмри найден труп молодого мужчины. Оперативно-следственная группа, сразу же отправившаяся на место происшествия, обнаружила там тело военнослужащего дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы Дмитрия Ялпаева с телесным повреждением, нанесенным колюще-режущим предметом, указали в СК. В ведомстве сообщили, что была установлена личность человека, совершившего преступление, он обнаружен и задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Убийство" УК Армении.

Предварительное следствие установило, что подозреваемый имел некоторые проблемы с психическим здоровьем. По данным следствия, подозреваемый в ходе военной службы в ноябре прошлого года несколько раз занимался членовредительством, указали в СК. 9 марта было получено заключение, в соответствии с которым в ходе экспертизы у указанного лица было обнаружено душевное расстройство, он был признан ограниченно дееспособным и негодным к военной службе в мирное время. Приказом министра обороны Армении месяц назад он был уволен из армии.

Для защиты подозреваемого привлечен адвокат. "Согласно законодательству, привлечение государством адвоката обязательно, если подозреваемый или обвиняемый имеют проблемы с психическим здоровьем", - напомнила она.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Основная часть базы квартируется в Гюмри на северо-западе республики.