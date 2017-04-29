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Подозреваемый в убийстве провизора в аптеке в Москве арестован

Происшествия
29 апреля, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС
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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Столичный суд арестовал подозреваемого в убийстве провизора в аптеке на Ленинском проспекте. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Москве.

"Сегодня по ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. В ходе проведения следственных действий 28-летний Борис Гуляев признал полностью вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях", - сказали в ГСУ.

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Подозреваемый в убийстве фармацевта в столичной аптеке задержан

Подозреваемый был задержан накануне вечером. По данным информированного источника, он является жителем Ульяновска и уже был осужден по уголовному делу о мошенничестве в 2008 году, а также по делу о грабеже и краже в 2016 году и вышел из колонии только в апреле этого года.

Ранее в ГСУ сообщили, вечером 28 апреля задержанный с целью хищения денежных средств из кассы аптеки на Ленинском проспекте связал 68-летнюю женщину и позже задушил ее. После этого он скрылся с места происшествия, похитив из кассы аптеки деньги и личное имущество женщины, работавшей там провизором. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 ("Разбой") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ.

Кроме того, по данным следствия, Гуляев также подозревается в нападении на 90-летнюю женщину на Большой Черкизовской улице 26 апреля. По предварительным данным, он нанес ей колото-резанные ранения, после чего похитил 2 тыс. и скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 ("Разбой") УК РФ.

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