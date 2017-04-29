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Путин направил соболезнования Атамбаеву в связи с ЧП в Ошской области

Происшествия
29 апреля, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

В результате схода селя в регионе на окраину села Аю погибли, предположительно, 24 человека

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Киргизии Алмазу Атамбаеву в связи с трагическими последствиями селевого схода в Ошской области, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в сообщении.

29 апреля сель объемом около 1 млн куб. м обрушился на окраину киргизского села Аю. Под земляной массой оказались 11 одноэтажных жилых домов. По данным МЧС республики, жертвами ЧП, предположительно, стали 24 человека. На место стихийного бедствия были направлены бригады скорой помощи и врачи-эпидемиологи.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
Россия Киргизия
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