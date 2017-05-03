Защита обжаловала штраф активисту Дадину за нарушение правил пикетирования

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Защита активиста Ильдара Дадина обжаловала назначенный ему штраф за нарушение правил при проведении пикета. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Николай Зборошенко.

"Мы обжаловали постановление Тверского суда о назначении штрафа в отношении Дадина в Мосгорсуд", - сказал он, уточнив, что дата судебного заседания еще не назначена.

В жалобе защита просит признать определение суда первой инстанции незаконным и необоснованным.

Тверской суд Москвы ранее признал Дадина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему штраф в размере 15 тыс. руб.

Активист был задержан 2 апреля за одиночный пикет у здания Главного управления МВД РФ по Москве и доставлен в ОВД "Тверской". После оформления протокола об административном правонарушении он был отпущен из отделения полиции.