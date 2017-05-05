Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пожар на Лубянском проезде в центре Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В настоящее время пожар на Лубянском проезде, дом 19, полностью потушен", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в пятницу утром в выселенном здании в центре Москвы, площадь возгорания достигала 3 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных, однако благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений ранг пожара был понижен до первого. К тушению возгорания были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Сведений о пострадавших не поступало.