Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован

Происшествия
5 мая, 11:23 дата обновления: 5 мая, 11:35 UTC+3

К тушению пожара были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пожар на Лубянском проезде в центре Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В настоящее время пожар на Лубянском проезде, дом 19, полностью потушен", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в пятницу утром в выселенном здании в центре Москвы, площадь возгорания достигала 3 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных, однако благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений ранг пожара был понижен до первого. К тушению возгорания были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Сведений о пострадавших не поступало.

Смотрите также

Спасатели эвакуировали людей из соседних зданий по Лубянскому проезду из-за пожара

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
2
Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла 3 тыс. кв. метров
3
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
4
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
5
СК объявил в международный розыск экс-губернатора Челябинской области
6
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
7
Отговаривавшую детей ходить на митинги завуча могут привлечь к ответственности
Темы дня
Загрузка...
Реклама