Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пожар на Лубянском проезде в центре Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"В настоящее время пожар на Лубянском проезде, дом 19, полностью потушен", - сказал собеседник агентства.
Пожар произошел в пятницу утром в выселенном здании в центре Москвы, площадь возгорания достигала 3 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных, однако благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений ранг пожара был понижен до первого. К тушению возгорания были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
Сведений о пострадавших не поступало.