Пожар в доме в ЖК Дирижабль на юго-западе Москвы ликвидирован

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Профсоюзной улице, пострадавших нет. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"В 01:18 мск пожарным удалось ликвидировать возгорание, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
Возгорание возникло в одной из высоток жилищного комплекса "Дирижабль" на Профсоюзной улице около полуночи. "На минус первом этаже 40-этажного дома загорались кабели, по которым пожар распространился", - сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Дом был сразу обесточен. Прибывшие на месте пожарно-спасательные подразделения одновременно с тушением пожара приступили к спасению и эвакуации людей. Всего из здания эвакуировали 70 человек. Тушением пожара руководил начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов.