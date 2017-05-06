Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в доме в ЖК Дирижабль на юго-западе Москвы ликвидирован

Происшествия
6 мая, 1:36 UTC+3 МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Во время пожара 70 жильцов были спасены из горящего дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Профсоюзной улице, пострадавших нет. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 01:18 мск пожарным удалось ликвидировать возгорание, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Возгорание возникло в одной из высоток жилищного комплекса "Дирижабль" на Профсоюзной улице около полуночи. "На минус первом этаже 40-этажного дома загорались кабели, по которым пожар распространился", - сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

Дом был сразу обесточен. Прибывшие на месте пожарно-спасательные подразделения одновременно с тушением пожара приступили к спасению и эвакуации людей. Всего из здания эвакуировали 70 человек. Тушением пожара руководил начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов.

Смотрите также

Пожар в доме на юго-западе Москвы распространился по кабельной шахте на все этажи

Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован

Пожар на крыше жилого дома в центре Москвы потушен

Пожар на складе на востоке Москвы потушен

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в доме на юго-западе Москвы распространился по кабельной шахте на все этажи
2
Глава минобороны США распорядился пересмотреть программу ПРО
3
ВС Эстонии: самолет летного отряда "Россия" нарушил границу страны
4
Пожар в доме в ЖК Дирижабль на юго-западе Москвы ликвидирован
5
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
6
Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском вокзале в Москве
7
Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведов
Темы дня
Загрузка...
Реклама