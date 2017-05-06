Девять человек, в том числе трое детей, пострадали в пожаре в высотном доме в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали в ночном пожаре в жилом многоэтажном доме на Профсоюзной улице. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, приведя уточненную информацию.

"В настоящее время известно о девяти пострадавших в результате пожара в жилом доме на Профсоюзной улице, трое из них дети", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о трех госпитализированных.

В ГУ МЧС по Москве также сообщили, что врачи осматривают почти 80 человек после пожара в многоэтажном.

"По уточненной информации эвакуировано 77 человек, из них 17 детей. Все переданы для осмотра скорой, к сожалению есть пострадавшие", - сказал собеседник.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Возгорание возникло в одной из высоток жилищного комплекса "Дирижабль" на Профсоюзной улице, 64, корпус 2 около полуночи. "На минус первом этаже 40-этажного дома загорелись кабели, по которым пожар распространился", - сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

Дом был сразу обесточен. Прибывшие на месте пожарно-спасательные подразделения одновременно с тушением пожара приступили к спасению и эвакуации людей. Всего из здания эвакуировали 70 человек. В 01:18 мск пожар был потушен.