Глава СК проконтролирует проверку воспитательницы детсада в Ангарске, заклеившей рот детям

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России поручил взять на контроль проверку истории с воспитательницей детского сада в Ангарске, заклеившей детям рот скотчем и выложившей фото с ними в соцсетях. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, по информации СМИ следственным отделом СК по Ангарску Иркутской области организовано проведение доследственной проверки.

Кроме того, рассказала представитель СК, "за вчерашний день в ходе мониторинга новостных выпусков федеральных телеканалов выявлен ряд таких материалов (требующих процессуальных проверок - прим. ТАСС)".

Так, в Ярославской области инициировано проведение доследственной проверки на предмет установления в действиях руководства жилищно-строительного кооператива наличия или отсутствия признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Накануне в СМИ появились сведения о том, что председатель ЖСК "Дружба-2" во Фрунзенском районе Ярославля приняла незаконное решение о включении в платежные документы жильцов штрафа за отсутствие на общедомовом субботнике. Квитанции с указанием штрафа были получены пожилыми ветеранами труда, которые физически не могли прийти на субботник.

Кроме того, следственным управлением СК по Ивановской области по информации из СМИ начата проверка по факту злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами областной администрации при строительстве дороги между поселками Ильинское и Жажлево. По данным СМИ, строительство дороги началось три года назад, вскоре остановилось, а насыпи начали разрушаться. Несмотря на значительное финансирование, построенный участок дороги у Ильинского составляет около одного километра. Из-за сезонной распутицы от внешнего мира отрезаны сразу несколько деревень.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение проверок следственными управлениями СК России по всем указанным материалам", - сообщила Петренко.

В случае подтверждения сведений, содержащихся в сообщениях СМИ, будет незамедлительно решен вопрос о возбуждении уголовных дел и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.