Россиянин серьезно пострадал в драке с мексиканцами в Канкуне

МЕХИКО, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Гражданин РФ Алексей Макеев в пятницу получил серьезные травмы в драке с мексиканцами в городе Канкун. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот.

"Он тяжело ранен, - сказал дипломат. - Основная наша задача - выяснить, в каком состоянии он находится, оказывается ли ему должное лечение, предоставляется ли ему необходимая охрана, потому что все знают, где он лежит, все в возмущении". Он добавил, что консульство находится в контакте с мексиканским МИД, чтобы это ведомство держало ситуацию на своем контроле.

"Мы готовимся к тому, что будет расследование", - сказал Болбот. Он выразил надежду на то, что оно будет "независимым и максимально полным" и подчеркнул, что дипломатическое представительство будет следить за его ходом.

В ночь на субботу порядка 200 мексиканцев пришли выразить недовольство поведением Макеева к дому, где он проживал. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой россиянин был избит, а один гражданин Мексики получил ножевое ранение, от которого позднее скончался.

Жителей города возмутило то, что Макеев без повода оскорблял окружающих и проявлял агрессию по отношению к ним. При этом он делал видеозаписи своих действий и выкладывал в интернет.