Ликвидировано открытое горение на складе в подмосковном Лыткарине

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Лыткарине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Открытое горение в 02:00 мск понедельника на складе в Лыткарине ликвидировано. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций с помощью тяжелой инженерной техники. Площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. метров, произошло обрушение перекрытий и железобетонных плит на площади 1,2 тыс. кв. метров", - сообщили в главке.

К тушению пожара были привлечены два вертолета Ми-8 со сливными устройствами. Они совершили 129 сбросов воды. На горящий склад в общей сложности было сброшено 645 тыс. литров воды. В тушении также принимал участие пожарный поезд ОАО "РЖД".

Пожар в двухэтажном железобетонном складе, где хранилась трикотажная продукция и резиновая обувь, возник накануне ночью. В 13:55 мск воскресенья он был локализован. Пострадавших нет. В общей сложности пожарные тушили горящий склад больше суток, в тушении были задействованы 119 человек и 32 единицы техники.