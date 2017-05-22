Ликвидировано открытое горение на складе в подмосковном Лыткарине

Льготы для "зеленых" инвесторов: какие преференции нужны экологическим проектам в АрктикеЭкономика и бизнес 22 мая, 9:00
Иркутская область создает Ассоциацию озерных регионов, куда могут войти 20 странСибирь 22 мая, 8:20
Немецкий теннисист Александр Зверев вошел в топ-10 рейтинга ATPСпорт 22 мая, 8:05
Продажи е-полисов ОСАГО в СФО увеличились в 11 раз по сравнению с 2016 г.Сибирь 22 мая, 7:40
Fitch повысило рейтинг Красноярского края с негативного на стабильныйЭкономика и бизнес 22 мая, 7:18
Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяцЭкономика и бизнес 22 мая, 5:49
Рэпер Drake стал рекордсменом премий журнала BillboardКультура 22 мая, 5:42
Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTAСпорт 22 мая, 5:38
CNN: власти Саудовской Аравии и ОАЭ обещали вложить $100 млн в фонд дочери ТрампаМеждународная панорама 22 мая, 5:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Лыткарине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"Открытое горение в 02:00 мск понедельника на складе в Лыткарине ликвидировано. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций с помощью тяжелой инженерной техники. Площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. метров, произошло обрушение перекрытий и железобетонных плит на площади 1,2 тыс. кв. метров", - сообщили в главке.
К тушению пожара были привлечены два вертолета Ми-8 со сливными устройствами. Они совершили 129 сбросов воды. На горящий склад в общей сложности было сброшено 645 тыс. литров воды. В тушении также принимал участие пожарный поезд ОАО "РЖД".
Пожар в двухэтажном железобетонном складе, где хранилась трикотажная продукция и резиновая обувь, возник накануне ночью. В 13:55 мск воскресенья он был локализован. Пострадавших нет. В общей сложности пожарные тушили горящий склад больше суток, в тушении были задействованы 119 человек и 32 единицы техники.