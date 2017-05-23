Песков: в обысках в "Гоголь-центре" нет политики

Россия и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам семьи и детейОбщество 23 мая, 15:13
Новый роман Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" выйдет в июнеКультура 23 мая, 15:06
Кольцово за 2 млрд рублей приобрел компанию, строящую аэропорт СаратоваТранспорт 23 мая, 14:59
Путин посетил Академию футбольного клуба "Краснодар" и пообщался с юными спортсменамиСпорт 23 мая, 14:58
Кремль не комментирует оружейную сделку США и Саудовской АравииПолитика 23 мая, 14:57
ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты восстановления в МПКСпорт 23 мая, 14:56
Путин прибыл в Краснодар, где проведет заседание Совета по спортуСпорт 23 мая, 14:53
Защита Младича подала апелляцию в МТБЮ на отказ во временном освобожденииМеждународная панорама 23 мая, 14:50
Астронавты NASA начали выход в открытый космос для замены оборудования на поверхности МКСКосмос 23 мая, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Следственные действия в "Гоголь-центре" не являются поводом для того, чтобы информировать об этом Кремль, поскольку в этом деле нет никакой политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, (Кремль в известность об этом) не поставлен", - сказал он журналистам. "Это не дело Кремля; не нужно ничего политизировать", - призвал Песков.
"Здесь нет ничего, что требует (реакции Кремля)", - считает пресс-секретарь. "Речь о подозрении в хищении бюджетных средств; нет никакой политики, никакого творчества", - убежден Песков. "Нет повода информировать Кремль", - повторил он.
Обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, сообщил Следственный комитет РФ. "По версии следствия, неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации", - говорится в сообщении СК.