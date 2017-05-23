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Песков: в обысках в "Гоголь-центре" нет политики

Происшествия
23 мая, 14:48 дата обновления: 23 мая, 14:54 UTC+3 КРАСНОДАР 23, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ситуации нет ничего, что требует реакции Кремля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Следственные действия в "Гоголь-центре" не являются поводом для того, чтобы информировать об этом Кремль, поскольку в этом деле нет никакой политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, (Кремль в известность об этом) не поставлен", - сказал он журналистам. "Это не дело Кремля; не нужно ничего политизировать", - призвал Песков.

"Здесь нет ничего, что требует (реакции Кремля)", - считает пресс-секретарь. "Речь о подозрении в хищении бюджетных средств; нет никакой политики, никакого творчества", - убежден Песков. "Нет повода информировать Кремль", - повторил он.

Обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, сообщил Следственный комитет РФ. "По версии следствия, неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации", - говорится в сообщении СК.

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