Песков: в обысках в "Гоголь-центре" нет политики

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Следственные действия в "Гоголь-центре" не являются поводом для того, чтобы информировать об этом Кремль, поскольку в этом деле нет никакой политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, (Кремль в известность об этом) не поставлен", - сказал он журналистам. "Это не дело Кремля; не нужно ничего политизировать", - призвал Песков.

"Здесь нет ничего, что требует (реакции Кремля)", - считает пресс-секретарь. "Речь о подозрении в хищении бюджетных средств; нет никакой политики, никакого творчества", - убежден Песков. "Нет повода информировать Кремль", - повторил он.

Обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, сообщил Следственный комитет РФ. "По версии следствия, неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации", - говорится в сообщении СК.