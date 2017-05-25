Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС федерального уровня в Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами, а также в Ставропольском крае из-за дождевого паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера решением рабочей группы правительственной комиссии по ЧС с 24 мая введен режим чрезвычайной ситуации для Красноярского и Ставропольского краев, Иркутской области и установлен федеральный уровень реагирования", - сказал представитель МЧС.
Он пояснил, что такой уровень реагирования позволяет регионам задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Глава МЧС России Владимир Пучков отправился в Красноярский край для контроля за ликвидацией последствий пожаров и оказанием помощи пострадавшим. "По поручению президента РФ министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков во главе оперативной группы вылетел в Красноярский край, чтобы на месте проконтролировать ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказания всесторонней помощи пострадавшим", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пучков также проверит работу пунктов временного размещения погорельцев и организацию жизнеобеспечения в них.
Министр также проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором будут выработаны дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим.
В среду в Красноярском крае и Иркутской области из-за жаркой погоды и сильного ветра резко осложнилась ситуация с пожарами. Всего от пожаров пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома. Жертвами стихии стали два человека. Наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае, где сгорели 129 домов, сильнее всего пострадали города Канск и Лесосибирск. При этом пожарным удалось защитить от огня более 5,2 тысячи жилых домов.
Из-за продолжительных проливных дождей в шести населенных пунктах Ставропольского края, по данным МЧС на полночь по московскому времени, подтоплены 333 жилых дома и 866 придомовых территорий и садоводческих участков. На подтопленных территориях проживают более 1,3 тысячи человек.