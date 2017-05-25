По факту пожаров и гибели двух человек в Канске возбудили уголовное дело

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КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели от пожаров двух человек в городе Канске Красноярского края, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного управлении.
"По факту пожаров и гибели двух человек в Канске возбужденно уголовное дело по статье "Халатность", - сообщил собеседник агентства.
В среду пожары уничтожили 130 домов в городах Канск, Лесосибирск, поселке Малая Кеть Бирилюсского района, поселке Тиличеть Нижнеингашского района. В них проживали 533 человека, в том числе 67 детей.