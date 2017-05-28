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Комиссии по оценке ущерба от паводка приступили к работе на Ставрополье

Происшествия
28 мая, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Специалисты уже обследовали 334 жилых дома и составили соответствующие акты, сообщили в пресс-службе МЧС России

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комиссии по оценке ущерба приступили к обследованию домов, оказавшихся в зоне подтопления паводком в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Комиссии по оценке ущерба уже обследовали 334 жилых дома, по итогам обследования составлены соответствующие акты", - сказал собеседник агентства. По его словам, комиссии определят объемы полномасштабных аварийно-восстановительных работ после освобождения населенных пунктов от воды.

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Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
© Михаил Почуев/ТАСС

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В пострадавших от паводка районах начинаются восстановительные работы. "По мере схода воды к работе приступают комплексные восстановительные бригады. В них задействованы аварийно-восстановительные бригады из курсантов - аттестованных спасателей высших учебных заведений МЧС России со специальным оборудованием и средствами малой механизации", - рассказали в МЧС. Накануне в населенные пункты Анджиевский и Загорский Минераловодского городского округа доставлены 200 курсантов 2-3 курсов Академии гражданской защиты МЧС и Академии государственной противопожарной службы МЧС со специальным оборудованием и плавсредствами; еще 175 курсантов Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС будут работать в городе Светлограде Петровского района.

"На сегодняшний день в пострадавших от паводка населенных пунктах от грязи и мусора очищено 218 придомовых территорий, в 800 жилых домах восстановлено газоснабжение, адресная помощь населению оказана в 723 случаях, вывезено 63 кубометра мусора", - отметил представитель МЧС. В пострадавших от большой воды поселках организована работа 24 городков жизнеобеспечения, в которых предусмотрены горячее питание, связь, интернет, медицинский и психологический пункты, выдача личных документов и прием документов на организацию компенсационных выплат. "Проводится информирование и оказание всесторонней адресной помощи населению, особое внимание уделяется детям, маломобильным и пожилым гражданам", - подчеркнули в МЧС.

К работам по ликвидации последствий паводка привлечены аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России по Калмыкии, Северной Осетии, Чечне, Ставропольскому и Краснодарскому краям, Ростовской области, Донского спасательного центра МЧС России, спасатели Южного и Северо- Кавказского региональных поисково-спасательных обрядов МЧС. "Всего в ликвидации последствий стихии задействованы более 3,3 тыс. человек и 560 единиц техники", - заключили в МЧС.

По данным на утро, в девяти муниципальных образованиях Ставропольского края остаются подтопленными 1559 жилых домов и 2941 придомовая территория. В целях безопасности отселены 2376 человек, из которых 215 человек находятся в пунктах временного размещения.

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