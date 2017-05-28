Число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 146 человек

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число погибших на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, обрушившихся на страну из-за ливневых дождей, возросло до 146 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на власти страны.

По данным агентства, 112 человек числятся пропавшими без вести и 500 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы.

Ранее сообщалось о 91 погибшем. В настоящее время в стране проводятся поисковые и спасательные операции, в которых участвуют службы безопасности, местные жители и военнослужащие. Большое количество людей до сих пор остается заблокированными в своих селах в результате стихийного бедствия.