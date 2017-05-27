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Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи жертвами наводнения в стране

Происшествия
27 мая, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

В результате наводнений и оползней на Шри-Ланке погибли 100 человек, еще 99 считаются пропавшими без вести

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи со значительными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями в различных районах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в сообщении.

В результате наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном, по данным местных властей, на Шри-Ланке погибли 100 человек, еще 99 считаются пропавшими без вести. По данным Центра по ликвидации последствий бедствий, около 3 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы.

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Число жертв оползней и наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 91 человека

Жертвами оползней и наводнений на Шри-Ланке стали 25 человек

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