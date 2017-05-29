Кровля здания ГУ МВД по Москве частично повреждена ураганом

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Кровля здания ГУ МВД по Москве получила незначительные повреждения из-за урагана, никто не пострадал. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Кровля здания главка столичной полиции по адресу Петровка, 38 получила незначительные механические повреждения, в результате инцидента никто не пострадал. Здание работает штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ГУ МВД опровергли информацию СМИ о том, что из-за урагана крыша главка столичной полиции была повреждена и сорвана.