Кровля здания ГУ МВД по Москве частично повреждена ураганом

Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часаПолитика 29 мая, 18:12
Валерий Гергиев стал самым богатым деятелем культуры России в 2016 годуКультура 29 мая, 18:10
Александрова вышла во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 18:07
Пункт базирования дивизиона пограничных катеров открылся в АрхангельскеНовости партнеров 29 мая, 17:58
Борцы "Самбо-70" проведут показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океанеСпорт 29 мая, 17:56
Первый коррекционный центр для детей с аутизмом открыли в АрхангельскеНовости партнеров 29 мая, 17:56
Пермский производитель запчастей для двигателей и опор для мостов увеличил мощностиБанк историй успеха 29 мая, 17:55
Эмир Кустурица снимет свой новый фильм в КитаеКультура 29 мая, 17:50
CAS оставил в силе временное отстранение от соревнований шестерых российских лыжниковСпорт 29 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Кровля здания ГУ МВД по Москве получила незначительные повреждения из-за урагана, никто не пострадал. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"Кровля здания главка столичной полиции по адресу Петровка, 38 получила незначительные механические повреждения, в результате инцидента никто не пострадал. Здание работает штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ГУ МВД опровергли информацию СМИ о том, что из-за урагана крыша главка столичной полиции была повреждена и сорвана.