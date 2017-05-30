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Комиссия Минобороны прибыла на место крушения Ан-26 в Саратовской области

Происшествия
30 мая, 13:00 дата обновления: 30 мая, 13:17 UTC+3

В правительстве области сообщили, что комиссия займется разбором ситуации

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САРАТОВ, 30 мая. /ТАСС/. Комиссия из Министерства обороны прибыла на место крушения Ан-26 в Балашове Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС зампред правительства области Александр Буренин, который находится на месте ЧП.

"На место прилетела комиссия из Минобороны, они будут заниматься разбором ситуации, что произошло", - сказал Буренин.

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"Все пострадавшие доставлены в больницы. Я уже встретился с командиром части, провел с ним переговоры. Во время планового учебно-тренировочного полета произошло авиационное происшествие. На земле пострадавших нет и нет повреждений", - добавил вице-премьер.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту авиакатастрофы. По версии следствия, 30 мая в 06:40 мск при посадке на аэродром учебной авиационной базы города Балашова Краснодарского высшего авиационного училища с высоты 200 метров на землю упал самолет Ан-26. На его борту находился экипаж в составе четырех летчиков и одного курсанта. Курсант от полученных травм скончался, остальные члены экипажа эвакуированы с различными травмами в военный госпиталь. 

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