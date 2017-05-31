Силовики задержали под Ростовом двух человек по подозрению в подготовке теракта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали двух человек в городе Новочеркасске в Ростовской области по подозрению в подготовке теракта. У задержанных обнаружили три тротиловые шашки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Полицейские установили, что задержанные, имея преступный умысел, направленный на совершение преступления в месте большого скопления людей, незаконно приобрели и хранили три тротиловые шашки общей массой 600 грамм и электродетонатор", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что региональное управление Следственного комитета возбудило по материалам полиции уголовное дело о подготовке теракта. Кроме того, в связи с обнаружением взрывчатых веществ полиция возбудила дело по статье УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". В ведомстве добавили, что подозреваемые арестованы.