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AFP: устроивший стрельбу в курортном комплексе на Филиппинах ликвидирован

Происшествия
2 июня, 3:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

По разным данным, нападавший был убит сотрудниками полиции, либо совершил самоубийство

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Устроивший стрельбу на территории курортного комплекса Resorts World Manila в столичном регионе Филиппин ликвидирован местными сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает в пятницу агентство AFP.

"Он мертв. Он был убит нашими сотрудниками", - цитирует агентство слова шефа полиции Филиппин Рональда Дела Роса.

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Полиция Филиппин отвергает связь инцидента в курортном комплексе с терроризмом

Агентство Reuters, однако, ссылаясь на столичное отделение полиции, утверждает, что нападавший совершил самоубийство.

Ранее Дела Роса отметил, что нападение не было связано с деятельностью террористов, а стрелок, вероятно, пытался ограбить казино. По словам шефа полиции, в результате инцидента никто не пострадал, хотя некоторые СМИ ранее сообщали об обратном. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уже взяла ответственность за произошедшее, что, по словам начальника местной полиции, могло быть сделано в целях пропаганды.

Вечером 1 июня вооруженный мужчина вошел в игровую зону курортного комплекса, открыл огонь и поджог несколько столов. Как отмечалось, выстрелы не были направлены на людей в зале.

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