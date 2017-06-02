AFP: устроивший стрельбу в курортном комплексе на Филиппинах ликвидирован

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Устроивший стрельбу на территории курортного комплекса Resorts World Manila в столичном регионе Филиппин ликвидирован местными сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает в пятницу агентство AFP.

"Он мертв. Он был убит нашими сотрудниками", - цитирует агентство слова шефа полиции Филиппин Рональда Дела Роса.

Агентство Reuters, однако, ссылаясь на столичное отделение полиции, утверждает, что нападавший совершил самоубийство.

Ранее Дела Роса отметил, что нападение не было связано с деятельностью террористов, а стрелок, вероятно, пытался ограбить казино. По словам шефа полиции, в результате инцидента никто не пострадал, хотя некоторые СМИ ранее сообщали об обратном. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уже взяла ответственность за произошедшее, что, по словам начальника местной полиции, могло быть сделано в целях пропаганды.

Вечером 1 июня вооруженный мужчина вошел в игровую зону курортного комплекса, открыл огонь и поджог несколько столов. Как отмечалось, выстрелы не были направлены на людей в зале.