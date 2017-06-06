Суд решит вопрос об аресте замглавы Владимирской области, подозреваемой во взятках

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит 6 июня ходатайство следствия об аресте вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько, подозреваемой в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Мазанько была задержана в первых числах июня. 3 июня следствие вышло в суд с ходатайством об ее аресте, но заседание было отложено и срок задержания Мазанько был продлен на 72 часа.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила, что Мазанько задержана по подозрению в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей и доставлена в Москву, а Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Мазанько по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, она получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Елена Мазанько - заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям, контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в администрации области в июле 2013 года, до этого работала заместителем директора департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ, а еще ранее была вице-губернатором Кемеровской области.