Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд решит вопрос об аресте замглавы Владимирской области, подозреваемой во взятках

Происшествия
6 июня, 0:42 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Елена Мазанько подозревается в получении взяток от предпринимателей за содействие заключению госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит 6 июня ходатайство следствия об аресте вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько, подозреваемой в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Мазанько была задержана в первых числах июня. 3 июня следствие вышло в суд с ходатайством об ее аресте, но заседание было отложено и срок задержания Мазанько был продлен на 72 часа.

Смотрите также

"В особо крупном размере": громкие коррупционные скандалы в цифрах

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила, что Мазанько задержана по подозрению в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей и доставлена в Москву, а Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Мазанько по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, она получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Елена Мазанько - заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям, контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в администрации области в июле 2013 года, до этого работала заместителем директора департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ, а еще ранее была вице-губернатором Кемеровской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
4
Полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне
5
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара
6
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
7
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама