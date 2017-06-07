Подозреваемому в убийстве девяти человек в Тверской области предъявлено обвинение

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение Сергею Егорову, подозреваемому в убийстве девятерых человек в садоводческом товариществе в поселке Редкино Тверской области, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК РФ жителю Москвы Сергею Егорову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Вина Егорова уже подтверждается закрепленными на данном этапе доказательствами: показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте, показаниями очевидца и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, а также заключениями судебно-медицинских, баллистических экспертиз и иных экспертиз", - сообщила Петренко.
По данным следствия, 3 июня Сергей Егоров в компании дачников в поселке Редкино распивал спиртные напитки. В это время между ними возник словесный конфликт, после которого Егоров на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений решил убить дачников. Вернувшись с охотничьим карабином, он расстрелял девятерых человек.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и причины, способствовавшие массовому убийству.