Суд арестовал третьего из пяти задержанных членов "Саентологической церкви Петербурга"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга в четверг по ходатайству следствия арестовал на два месяца третьего из пяти обвиняемых по уголовному делу "Саентологической церкви Санкт-Петербурга", задержанных ФСБ на этой неделе. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.
"Суд избрал Галине Шуриновой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 августа", - сказала Лебедева.
Накануне суд арестовал Сахиба Алиева, который является главным бухгалтером организации, а также начальника отдела по официальным вопросам Анастасию Терентьеву. Всего в суд поступили материалы в отношении пяти членов группы, ожидается, что решения по мере пресечения для двух оставшихся будут вынесены в четверг и в пятницу.
Члены "Саентологической церкви Петербурга" обвиняются в незаконном проведении платных саентологических курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивается в сумму свыше 276 млн рублей. На этой неделе в офисе религиозной организации сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыски в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". В ходе следственных действий у членов организации были изъяты книги и материалы, признанные экстремистскими в России. По мнению следствия, "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" "по факту является экстремистским сообществом".
Дианетика и саентология (сайентология) - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в федеральный список экстремистских материалов, производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.