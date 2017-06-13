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Активист Гальперин получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции

Происшествия
13 июня, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Всего за участие в несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня полиция задержала более 150 человек

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста оппозиционному активисту Марку Гальперину за неповиновение полиции на несанкционированной акции на Тверской улице. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Гальперина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста", - сказала собеседница агентства.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня.

Вечером 11 июня ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу. Как сообщили в МВД, полиция задержала более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице. В акции участвовали в общей сложности около 4,5 тыс. человек.

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