Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом под Томском

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ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом в Томской области, в котором погиб пятимесячный ребенок, сообщили во вторник в пресс-службе регионального СУ СКР.
"Возбуждено уголовное дело по факту выполнения услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека", - сообщили в СК.
Дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Ранее во вторник полиция возбудила дело в отношении водителя по подозрению в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погиб ребенок. Водитель допрошен в качестве подозреваемого, его отпустили под подписку о невыезде.
По данным полиции, по предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок, а также пострадал 21 человек, в том числе четыре ребенка. В СК уточняют, что перевозки осуществляло ООО "Парабельское автотранспортное предприятие".
Также проверки после ДТП проводят прокуратура и Ространснадзор.
ДТП произошло в 12:50 (08:50 мск) понедельника на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель с 27 пассажирами, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок. Региональный департамент здравоохранения сообщил о 17 госпитализированных. В СК рассказали, что стаж водителя составляет около 30 лет.